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İstanbul'da canlı FETÖ örgüt yapılanmasına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

FETÖ’nün İstanbul’daki canlı örgütlenmesine karşı yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:14
İstanbul'da canlı FETÖ örgüt yapılanmasına operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

MİT ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün "hücre evi" dedikleri yerlerde gizlenen ve örgüt içinde faal olan kişileri tutuklamak için işbirliği yaptı.

Ekipler, zanlıların sahte kimliklerle ve örgütle bağlantılı olmayan kişilerin isimleriyle daha önce yaşadıkları yerleri terk edip sessiz ve gözden uzak yerlere taşındıklarını ve yalan söyleyerek ev tuttuklarını ortaya çıkardı. Ayrıca şüphelilerin bu evlerde yakalanmamak için gruplar şeklinde normal hayat sürdüklerini de tespit etti.

Zanlıların telefonlarını farklı numaralara aktardıkları da anlaşıldı. Soruşturmanın bitmesinin sonrasında şehirdeki 12 yere aynı anda baskın yapan ekipler, daha evvel devlet kurumlarından çıkarılanların da bulunduğu 7 kişiyi tutukladı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.

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