İstanbul'da Çevre Haftası'nda 4 Yeni Millet Bahçesi Açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu çerçevesinde ‘81 ilde 100 milyon metrekare Millet Bahçesi’ hedefiyle Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul'da 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre açılış töreni, yarın saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul’un Fethi’nin 572’nci yıl dönümü ile birlikte kutlanacak.

Açılışı yapılacak olan bahçelerin büyüklükleri şu şekilde:

• Arnavutköy Millet Bahçesi: 243 bin metrekare

• Beykoz Millet Bahçesi: yaklaşık 105 bin metrekare

• Kağıthane Millet Bahçesi: 27 bin 71 metrekare

• Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi: yaklaşık 54 bin metrekare.

Ayrıca, İstanbul genelinde toplamda 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı planlanmakta. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alan üzerinde 34 millet bahçesi tamamlandı ve 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Bakanlığın yürüttüğü, “81 ilde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” projesi kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı ve 42 milyon 572 bin metrekare alanda ise 242 millet bahçesinin inşaatı sürmekte.

Bu önemli açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları kapsamında, ilde 4 yeni millet bahçesinin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı yapılacak yeni alanlar arasında Arnavutköy Millet Bahçesi de bulunuyor.

İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları kapsamında, ilde 4 yeni millet bahçesinin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı yapılacak yeni alanlar arasında Arnavutköy Millet Bahçesi de bulunuyor.