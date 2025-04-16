İstanbul'da CI Bloom Sanat Fuarı 4. Kez Kapılarını Açtı

Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen ve Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmayı amaçlayan "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın dördüncü yaşında güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti. Güreli, "CI Bloom'u 4 yıl önce baharı karşılama ve pandemiyi geride bırakma fikriyle başlatmıştık. Şimdi baharı yine güçlü şekilde karşılıyoruz." dedi.

Genç Galerilere Destek

Başlangıcından bu yana genç galerilere odaklanmayı bir misyon olarak belirlediklerini söyleyen Güreli, "İstanbul dışından özellikle genç galerileri ve sanat inisiyatiflerini buraya davet ediyoruz. Örneğin, Diyarbakır'dan bir galerimiz ve bir sanat inisiyatifimiz mevcut. İkisi de bu sene CI Bloom'un içinde. Bu birçok şehirden sanatın ve kültürün daha fazla gitmesi için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Müzayede ile Yeni Fırsatlar

Güreli, fuar ile eş zamanlı olarak Artwide ile müzayede başlattıklarına dikkat çekerek, "CI Bloom'a katılan 25 galerinin sanatçılarının içerisinde yer alan ama burada fiziki ortamda sergilenen eserler değil, başka eserlerin satıldığı bir müzayede oluşturduk. Böylece galerilere ve sanatçılara daha fazla satış imkanı sunmuş olduk." dedi.

Artwide ile yapılan işbirliğinin detaylarına değinen Güreli, sanat fuarlarının global olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Satışlardaki düşüşe rağmen, yeni kanallar ve satış fırsatları yaratmak hedefinde olduklarını ve müzayede platformunun 13-14 bin yabancı koleksiyonere tanıtıldığını ekledi.

Gelecek Planları

Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu'nun 24-28 Eylül tarihlerinde yapılacağının altını çizen Güreli, bu yılki etkinlikte 75 galeriyle gerçekleştireceklerini belirtti ve yeniliklerle dolu bir fuar olacağına dikkat çekti.

Fuar Hakkında

CI Bloom, genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayacak. Fuar, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir'den katılan 25 galeri ve 4 sanat inisiyatifinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 263 sanatçının 520 eseri sergilenecek.

Fuar, yükseköğretim öğrencilerine 17-18 Nisan tarihlerinde ücretsiz ziyaret imkanı sunarken, katılamayan sanatseverler müzayede platformuna www.artwide.com adresinden ulaşabilecekler. Fuar, Borusan Otomotiv ve Pernod Ricard Türkiye ile birlikte THY ve TGA desteğiyle düzenlenmektedir.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.