DOLAR
38,13 -0,02%
EURO
43,61 -1,32%
ALTIN
4.056,92 -2,64%
BITCOIN
3.227.484,26 -0,94%

İstanbul'da CI Bloom Sanat Fuarı 4. Kez Kapılarını Açtı

CI Bloom 2023, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Genç galerilere odaklanan fuar, müzayedeyle sanatçılara yeni satış fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:57
İstanbul'da CI Bloom Sanat Fuarı 4. Kez Kapılarını Açtı

İstanbul'da CI Bloom Sanat Fuarı 4. Kez Kapılarını Açtı

Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen ve Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmayı amaçlayan "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın dördüncü yaşında güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti. Güreli, "CI Bloom'u 4 yıl önce baharı karşılama ve pandemiyi geride bırakma fikriyle başlatmıştık. Şimdi baharı yine güçlü şekilde karşılıyoruz." dedi.

Genç Galerilere Destek

Başlangıcından bu yana genç galerilere odaklanmayı bir misyon olarak belirlediklerini söyleyen Güreli, "İstanbul dışından özellikle genç galerileri ve sanat inisiyatiflerini buraya davet ediyoruz. Örneğin, Diyarbakır'dan bir galerimiz ve bir sanat inisiyatifimiz mevcut. İkisi de bu sene CI Bloom'un içinde. Bu birçok şehirden sanatın ve kültürün daha fazla gitmesi için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Müzayede ile Yeni Fırsatlar

Güreli, fuar ile eş zamanlı olarak Artwide ile müzayede başlattıklarına dikkat çekerek, "CI Bloom'a katılan 25 galerinin sanatçılarının içerisinde yer alan ama burada fiziki ortamda sergilenen eserler değil, başka eserlerin satıldığı bir müzayede oluşturduk. Böylece galerilere ve sanatçılara daha fazla satış imkanı sunmuş olduk." dedi.

Artwide ile yapılan işbirliğinin detaylarına değinen Güreli, sanat fuarlarının global olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Satışlardaki düşüşe rağmen, yeni kanallar ve satış fırsatları yaratmak hedefinde olduklarını ve müzayede platformunun 13-14 bin yabancı koleksiyonere tanıtıldığını ekledi.

Gelecek Planları

Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu'nun 24-28 Eylül tarihlerinde yapılacağının altını çizen Güreli, bu yılki etkinlikte 75 galeriyle gerçekleştireceklerini belirtti ve yeniliklerle dolu bir fuar olacağına dikkat çekti.

Fuar Hakkında

CI Bloom, genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayacak. Fuar, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir'den katılan 25 galeri ve 4 sanat inisiyatifinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 263 sanatçının 520 eseri sergilenecek.

Fuar, yükseköğretim öğrencilerine 17-18 Nisan tarihlerinde ücretsiz ziyaret imkanı sunarken, katılamayan sanatseverler müzayede platformuna www.artwide.com adresinden ulaşabilecekler. Fuar, Borusan Otomotiv ve Pernod Ricard Türkiye ile birlikte THY ve TGA desteğiyle düzenlenmektedir.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından...

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından...

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
5
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!