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İstanbul'da Cinayetleri Övücü Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da, cinayetlere övgü dolu paylaşımlar yapan E.S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:12
İstanbul'da Cinayetleri Övücü Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Cinayet ve Sosyal Medya Skandalı

İstanbul'da yaşanan bir cinayet olayının ardından, bu cinayeti övücü sosyal medya paylaşımları yapan şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

4 Ekim tarihinde, 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki genç kızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra intihar etmesi üzerine, bu durumu yücelten paylaşımlar dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu tür paylaşımlar hakkında inceleme başlattı.

Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu paylaşımların 24 yaşındaki E.S. tarafından yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu olay, hem toplumda hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Sonuç ve Tepkiler

Eğitimli ve genç bireylerin hedef alındığı bu trajik olay, sosyal medya kullanımı ve suçların yüceltilmesi üzerine tartışmaları alevlendirdi. Toplumun bu konuda ne kadar duyarlı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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