İstanbul'da Çocuk Kitapları Fuarı Açıldı

Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başladı

İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde açılan Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı, minik okurlarla bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından bu yıl 'doğa ve sürdürülebilirlik' temasıyla düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle hayata geçen fuar, çocukların gelişiminde kitapların önemine vurgu yapıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Açılış Konuşması

Açılış etkinliğinde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kitaplar, çocuklarımızın vatana, millete ve ailelerine hayırlı evlatlar olmasının anahtarıdır. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuması son derece değerli" dedi.

Çocuk Yayıncılığı Sektöründeki Gelişmeler

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen ise, Türkiye'deki çocuk yayıncılığı sektörünün büyüdüğünü belirterek, "Fuar, Türkiye'nin çocuk kitapları alanındaki ilk tematik uluslararası organizasyonudur. Her yıl bir tema belirleyecek olan fuarımız bu yıl 'doğa ve sürdürülebilirlik' konusunu ele alıyor" şeklinde konuştu.

Fuarın Önemi ve Katılımcı Yorumları

İstanbul Ticaret Odası Mütevelli Heyet Başkanı Erhan Erken, fuarın önemli buluşmalara ev sahipliği yapacağını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise, kütüphanelerin kültürel değerlerin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Fuarın bir köşesinde, çocuk kitapları yazarı Mevlana İdris anısına bir 'Vefa Ödülü' verileceği belirtildi.

Fuar, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu. Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.