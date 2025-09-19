İstanbul'da DEAŞ'a Finansman İddiası: 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a finansman iddiası: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyon, şüphelilerin Al Hayrat Derneği aracılığıyla yardım sağladığı iddiaları üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve tespitler

Başsavcılık tarafından Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma bulunan Anne-Karine Meyer ile Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği üzerinden çatışma bölgelerinde ölen örgüt mensuplarının aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda yardımı yaptıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, Suriye'de PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ üyesi kadınlar için "infak" adı altında para toplandığı, dernek kurucusu Merve Nur Okçuoğlu'nun hesabına gönderilen paraların kendisi tarafından toplandığı tespit edildi. MASAK verilerinde ise şüphelilerin bankacılık işlemlerinde DEAŞ kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transferleri olduğu belirlendi.

Operasyon ve hukuki süreç

İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı; başlangıçta 8 kişi yakalanırken, firari olan 1 şüpheli daha sonra ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.