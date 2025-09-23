İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 10 Zanlıdan 7'si Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, şüphelilerden 8'inin yabancı terörist savaşçı olduğu, birinin örgüt propagandası yaptığı ve birinin de örgüt yanlısı kişilere para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Savcılığın kararı sonrası polis ekipleri, İstanbul'da 6 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve 7 zanlıyı gözaltına aldı. Firari olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.