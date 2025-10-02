İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 13 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonrası eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ hakkındaki soruşturmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, toplam 15 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.

İncelemelerde, şüphelilerden 3'ünün "yabancı terörist savaşçı" olduğu tespit edildi. Ayrıca 12 kişinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve örgütü öven paylaşımlarda bulunduğu bildirildi.

Savcılığın verdiği gözaltı kararının ardından güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.

Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.