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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 46 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:14
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 46 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Terör Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 46 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde aktif olduğu belirlenen 52 şüpheli tespit edildi.

Elebaşılığını İsmail O.'nun yaptığı grubun, yasadışı sohbet ve mescit faaliyetleri aracılığıyla örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirlendi. Toplanan fitre, zekat ve infak paralarının da örgüt destekçileri için kullanıldığı saptandı.

Savcılığın gözaltı kararı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 9 ilçesinde ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 52 adresi hedef aldı, 46 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon sırasında, 2 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan 40 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

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