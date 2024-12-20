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İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 16 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ saldırılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:42
İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 16 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak hareket eden bireyleri tespit etmek amacıyla sıkı bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Ekipler, çatışma alanlarıyla bağlantılı olarak faaliyet gösterdikleri ve Türkiye için potansiyel bir tehdit oluşturdukları değerlendirilen 16 zanlıyı belirledi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda, tüm şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü. Şu an için işlemler devam etmekte.

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