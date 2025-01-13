İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:16
İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, örgüte aktarılmak amacıyla para topladığı belirlenen şahısları hedef aldı.

Polis ekipleri, İstanbul'da ikamet eden 8 şahsın topladıkları paraları, Adana’daki Ramazan Ç. isimli şüpheliye ulaştırdıklarını tespit etti. Kaynağı belirsiz bu finansmanın teşvik ettiği eylemlerin önlenmesi amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri geniş çaplı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Polis ekipleri, henüz yakalanmamış olan diğer şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.

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