Bist 100
10.630,04 1%
DOLAR
32,79 0,87%
EURO
35,31 0,9%
ALTIN
2.454,09 1,39%

İstanbul'da Dehşet Verici Olay: TEM Otoyolu Kenarında Ceset Bulundu

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarında 34 yaşındaki Adem Yoğurt'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 13:32
İstanbul'da Dehşet Verici Olay: TEM Otoyolu Kenarında Ceset Bulundu

Dün saat 17.00 civarında, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametindeki yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

tem otoyolu ceset

Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğurt'un ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın ederek ve sinir krizi geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

Fatura ödemelerinde yeni dönem! Tüm faturalara 1500 TL indirim geliyor

En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Kredi faizlerine bayram ayarı! 100.000 TL’nin geri ödemesi şaştı kaldı

Bayram dönüşü zenginliğin formülü çözüldü! O faizler adeta zengin ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Vergi paketi onaylandı! Her şeyi unutun yüzde 30 yeni vergi geliyor

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine iki ödeme birden! Bayram ertesi trink bu para yatacak

Meclis'te onaylandı! Emekliye seyyanen zam kulisi ortaya çıktı! Refah+ seyyanen artış geliyor

Emekliye maaş kadar ikramiye müjdesi! 15 milyon şanslı emekliden biri de siz olabilirsiniz

Özel bankalar kesenin ağzını açtı! Bu şartı sağlayanın borçları tamamen kapatılacak

Kredi faizlerine bayram ayarı! 100.000 TL’nin geri ödemesi şaştı kaldı

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek sefere mahsus 12.000 TL kıyak ödeme

Fatura ödemelerinde yeni dönem! Tüm faturalara 1500 TL indirim geliyor

Bayram dönüşü zenginliğin formülü çözüldü! O faizler adeta zengin ediyor

Evi olanlara acil uyarı! Bunu yapmayanlar 13 bin TL ödemek zorunda kalacak

En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart