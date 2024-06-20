İstanbul'da Dehşet Verici Olay: TEM Otoyolu Kenarında Ceset Bulundu

Dün saat 17.00 civarında, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametindeki yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğurt'un ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın ederek ve sinir krizi geçirdi.