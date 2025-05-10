İstanbul'da 'Demokratik Kongo'da Soykırım' Paneli Düzenlendi

İstanbul'da Kongo Soykırımı Paneli Yapıldı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) iş birliğiyle düzenlenen "Demokratik Kongo'da Soykırım" başlıklı panel, önemli konuşmalara ev sahipliği yaptı.

Açılış Konuşmaları

Panelin açılışında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçi temsilcisi Francine Basofela, Türkiye'deki Kongoluların temsilcisi Pitshou Bulembi Ndongala, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliği Başkanı Daula Abdoul ve Prof. Dr. Ahmet Kavas yer aldı.

Basofela, "Bizim hükümetimiz şu anda bütün Kongolulara beraberlik çağrısı yapıyor. Hepimizin bunun için çabalaması lazım. Gençlerin ülkemiz için birlikte ayağa kalkması lazım." dedi.

Kültürel Dayanışmanın Önemi

Kültürlerini ve ülkelerini savunmanın önemine değinen Basofela, "Ülkemiz doğal zenginliklerinden dolayı çok fazla sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlara son vermemiz ve ülkenin kalkınması için bir araya gelmemiz lazım." sözlerini söyledi.

Basofela ayrıca, "Kongo'nun doğusundaki kardeşlerimiz için dayanışma içinde olmamız lazım. Sadece maddi yardım değil, bu savaşın sona ermesi ve bu halkın huzur içinde yaşaması gerekiyor." diye ekledi.

İnsani Kriz ve Ölümler

Türkiye'deki Kongoluların temsilcisi Ndongala, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki kadınlar, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Kendilerini ilgilendirmeyen bir durum yüzünden yerlerinden ediliyorlar." diyerek durumu vurguladı.

10 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Ndongala, "Bugün buraya bunları, Kongo'nun doğusunu konuşmak için geldik çünkü bu durum hepimizi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Gençlerin Rolü ve Gelecek Vizyonu

Prof. Dr. Kavas, etkinliğe katılan Kongolu öğrencilere hitaben, "Kongo sizin ülkeniz, Afrika sizin kıtanız. Oraya sahip olacak, sahip çıkacak ilk önce sizsiniz. Başkaları hep kendi çıkarları için geldiler, gelecekler. Ama en çok ülkenin faydası için çalışmalısınız." dedi.

Kavas, ayrıca Türkiye'de okuyan Kongolu gençlerin sayısının artması gerektiğini vurgulayarak, "Kongo ile ilişkilerimiz gelişiyor. Yetmez, daha fazla gelişmesi lazım. Bunun için de sizin iyi okumanız, başarılı olmanız lazım." şeklinde konuştu.

Abdoul'un Duygusal Mesajı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliği Başkanı Abdoul, "Bugün kalbim sizin kalbinizle birlikte atıyor. Kongo'nun kalbi burada. Uzaklarda ama asla hatırasından ve geleceğinden uzak değil." diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Abdoul, ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır." sözünü hatırlatarak gençlere ilham verdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Demokratik Kongo'da Soykırım" başlıklı panel düzenlendi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçi temsilcisi Francine Basofela, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki panelin açılışında konuşma yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Demokratik Kongo'da Soykırım" başlıklı panel düzenlendi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçi temsilcisi Francine Basofela, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki panelin açılışında konuşma yaptı.