Prof. Dr. Selami Selvi: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğru Kullanımı Semineri

Prof. Dr. Selami Selvi, Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki seminerde bitkisel ürünlerin doğru kullanımı ve ilaç-etkileşimlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:46
Prof. Dr. Selami Selvi'den tıbbi ve aromatik bitkiler semineri

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğru Kullanımı, İlaçlarla Etkileşimi ve Bitkilerin Doğru Teşhisi

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen program kapsamında bir seminer verdi.

Seminerde bitkisel ürünlerin bilinçli kullanımı, yanlış uygulamaların yol açabileceği riskler ve ilaç-bitki etkileşimleri bilimsel veriler ışığında ele alındı. Katılımcılara uygulamalı ve teorik bilgiler sunularak bitkilerin doğru teşhisinin önemi vurgulandı.

Program, katılımcıların ilgisini çeken sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ve karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlandı.

Etkinliğin sonunda Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya tarafından, katkılarından dolayı Prof. Dr. Selami Selvi'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

