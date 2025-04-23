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İstanbul'da Deprem Endişesi: Vatandaşlar Açık Alanlara Akın Etti

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, geceyi spor salonları ve parklar gibi açık alanlarda geçiriyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:58
İstanbul'da Deprem Endişesi: Vatandaşlar Açık Alanlara Akın Etti

İstanbul'da Deprem Sonrası Geceyi Dışarıda Geçirenler

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, birçok vatandaş geceyi açık alanlarda geçiriyor. Tedirginlik nedeniyle Esenyurt'taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı'na akın eden vatandaşlar, burada belediye ekiplerinin sunduğu hizmetlerden faydalanıyor.

Esenyurt Belediyesi, parktaki vatandaşlara sıcak çay ve çorba dağıtırken, ihtiyaçları için mobil ikram araçlarını da yönlendirdi. Parkta toplanan vatandaşlardan Sami Kantırcı, "İstanbul'umuzda bir şey yok. Türkiye'mize ve İstanbul'umuza geçmiş olsun. Bu tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

Diğer Alanlarda Geceleyenler

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen diğer vatandaşlar ise Üsküdar'daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nu tercih etti. Salon içinde birçok aile, yerlere serdikleri örtüler üzerinde zaman geçirirken, çocuklar oyun oynadı.

Ayrıca, Küçükçekmece'deki Osman Zeki Üngör Ortaokulu'nun kapıları da ihtiyaç duyan vatandaşlara açıldı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ndeki psikolojik danışmanlar, spor salonundaki ailelere destek sağladı. Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu da burada erzak, su ve battaniye dağıtımında bulundu.

Geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde geçiren bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyuttu.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor. Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Esenyurt'taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı'na geldi. Burada toplanan vatandaşlara, Esenyurt Belediyesi ekiplerince sıcak çay ve çorba dağıtıldı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor. Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'ndeki Osman Zeki Üngör Ortaokulu'nun kapısı da vatandaşlara açıldı. Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda aileleriyle toplanan vatandaşlara destek sağladı. Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu da (sağda) spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında yer aldı.

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