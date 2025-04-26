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İstanbul'da Deprem Sonrası Dışarıda Geçirilen Geceler

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 09:13
İstanbul'da Deprem Sonrası Dışarıda Geçirilen Geceler

İstanbul'da Deprem Korkusu: Vatandaşlar Geceyi Dışarıda Geçiriyor

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kenti derinden etkiledi. Birçok vatandaş, tedirginlik nedeniyle evlerine girmekten kaçınarak geceyi parklarda geçirmeyi tercih etti.

Parklarda Kurulan Konaklama Alanları

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından Zeytinburnu sahil yolu kenarındaki parklarda kalan vatandaşlar, kendilerine geçici konaklama alanları oluşturdu. Bazıları çadır kurarken, diğerleri araçlarında uyumayı tercih etti.

Ateş Başında Isınmaya Çalışıyorlar

Parklarda ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar, çocukların da güvenli bir ortamda oyun oynadığını gözler önüne serdi. Bu durum, deprem sonrası yaşanan endişe ve paniğin, halk arasında nasıl bir dayanışma ruhu yarattığını gösteriyor.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de parklarda geçiriyor. Zeytinburnu'nda sahil yolu kenarındaki parklarda kalanlar, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazı vatandaşlar ise araçlarında uyumayı tercih etti.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de parklarda geçiriyor. Zeytinburnu'nda sahil yolu kenarındaki parklarda kalanlar, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazı vatandaşlar ise araçlarında uyumayı tercih etti.

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