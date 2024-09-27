İstanbul'da Dev Kaçak Cep Telefonu Aksesuarı Operasyonu

İstanbul'da Kaçak Telefon Aksesuarlarına Büyük Operasyon

İstanbul'da, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, Zeytinburnu'ndaki bir depoda kaçak cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi elde edildi.

Operasyon Detayları

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına alırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olan aksesuarlara ulaşıldı. Ele geçirilen ürünler arasında batarya, şarj aleti, kulaklık ve ekran camı gibi çeşitli malzemeler yer aldı.

Yasal Süreç

Polis işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Zeytinburnu'ndaki bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Zeytinburnu'ndaki bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Zeytinburnu'ndaki bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.