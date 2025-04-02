İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Dolandırıcılık Olayı İstanbul'u Sarstı

İstanbul'da, telefon aracılığıyla kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp 13 bin dolar, 30 bin avro ve 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 kişi tutuklandı.

Mağdurlar ve Yöntem

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, dolandırıcılık kurbanlarının 77 yaşındaki emekli Ü.Ü. ile 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y. olduğu belirlendi. Ü.Ü., 20 Şubat'ta Kadıköy'de kendisini arayan dolandırıcıların yönlendirmesiyle 1000 dolar ve 1 milyon liralık ziynet eşyasını teslim etti.

Aynı şekilde, 12 Şubat'ta Üsküdar'da akademisyen A.Ş.Y. de dolandırıcıların benzer yöntemle 30 avro, 12 bin dolar ve 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kaybetti.

Şüphelilerin Yakalanması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarda, dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 şüpheliyi, M.K. (32), D.D. (52) ve S.Y. (31), yakaladı. Yapılan sorgulamalarında, bu kişilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı ve adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandılar.

Ayrıca, gerçekleşen çalışmalarda aranan diğer şüpheli M.B. de Kocaeli'de gözaltına alındı. Hakkında daha önce çeşitli suçlardan kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.B. de dolandırıcılıktan tutuklandı.