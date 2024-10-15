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İstanbul'da Down Sendromlu Çocuğun Camdan Attığı Bebek Hayatını Kaybetti

Pendik'te down sendromlu bir çocuğun, anneannesiyle gittiği evde 6. kattan bebek atması sonucu tragedya gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:04
İstanbul'da Down Sendromlu Çocuğun Camdan Attığı Bebek Hayatını Kaybetti

Pendik'te Trajik Olay

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, down sendromlu bir çocuğun camdan attığı bebek hayatını kaybetti. Olay, Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Olayın Detayları

Huriye S., down sendromlu torunu İlayda Nur Ö. (17) ile birlikte komşuları Sultan D. ve Murat D.'nin 6. kattaki evine misafir olarak gitti. Aile, apartmanın teras katında mangal yaparken, İlayda Nur Ö. misafirlik yaptığı daireye geri döndü.

Bebeğin Fatal Kazası

O sırada, 40 günlük olduğu belirtilen Emin Egemen D., yatağında yatıyordu. İlayda Nur Ö., bebeği pencereden attı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Sağlık görevlileri, yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, Ali Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İlayda Nur Ö. ile Huriye S. polis merkezine götürüldü.

Bu olay, aile ve toplumda büyük bir üzüntü yarattı. Yaşanan trajediyle ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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