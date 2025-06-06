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İstanbul'da Dronla Kaçak Kurban Kesim Denetimi

İstanbul'da Maltepe ve Esenyurt belediyeleri, kaçak kurban kesimlerini önlemek için havadan dronla denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 21:50
İstanbul'da Dronla Kaçak Kurban Kesim Denetimi

İstanbul'da Dronla Kaçak Kurban Kesim Denetimi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci günü, birçok ilçede kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanırken, bazı belediyeler kaçak kesimleri önlemek amacıyla dronla denetimler gerçekleştirdi.

Bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban vazifelerini yerine getirmek için belediyelerce belirlenen kesim alanlarına yöneldi. Ancak, Maltepe Belediyesi, sokaklarda kaçak kesimlerin yapılmasını engellemek için dronla havadan denetim yaptı.

Denetimler sırasında tespit edilen kaçak kesim yerlerine zabıta ekipleri yönlendirildi. Aynı şekilde, Esenyurt Belediyesi ekipleri de sağlıksız kesimlerin önüne geçmek için dronlarla ilçeyi denetledi. Kaçak kesim yapanlar hakkında işlemler yapıldı.

Sorunlu bölgelerde derhal müdahale etmek amacıyla özel bir müdahale timi oluşturan belediye yetkilileri, 8 farklı kesimhanede ambulans ve sağlık ekiplerini de hazır bekletti.

Boşluğa Düşen Boğa Kurtarıldı

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi ekipleri, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir evin penceresinin yanındaki boşluğa düşen kurbanlık boğayı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle boğa, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen bu denetimlerle, sağlıksız kesimlerin önlenmesi ve hayvanların güvenliği hedefleniyor.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanırken bazı...

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanırken bazı belediyeler ilçelerindeki kaçak kesimleri önlemek için havadan dronla denetimler yaptı. altepe Belediyesi, sokaklarda kurban kesimlerinin önüne geçmek için dronla havadan denetim yaptı.

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