İstanbul'da 'Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor' Paneli ve Sergisi Düzenlendi

İstanbul'da 'Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor' Paneli ve Sergisi

Hercek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30. yılı sebebiyle İstanbul’da 'Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor' konulu bir panel ve sergi gerçekleşti.

Bosna Hersek İslam Birliği, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Yerinden Edilmiş Kişiler Bakanlığı, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, soykırım tanıklarından Hajrudin Mesic ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuşmacı olarak yer aldı.

Paneldeki Önemli Mesajlar

Panelde söz alan Mesic, Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yapılan korkunç soykırımla zirveye ulaştığını belirtti. Mesic, "Siviller, neden öldürüldüklerinden bile habersizdi" diyerek durumu dile getirdi.

Mesic, Srebrenitsa’daki soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tanımladı ve halkın bu tür trajedileri unutmaması gerektiğini vurguladı: "Srebrenitsa'da yaşananların boyutlarını öğrenmek, soykırım inkarına karşı mücadeleye katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Narlı, Srebrenitsa’daki gibi soykırımların tekrarlanmaması için hafızanın canlı tutulması gerektiğini söyledi. Şeyma Şaban, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği adına yaptığı konuşmada, soykırımı unutmanın suça ortak olmak anlamına geldiğini vurguladı.

Etkinlikte Yer Alan Diğer İsimler

Halisa Cengic'in moderatörlüğünü üstlendiği panele, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ve Bosna Hersek İslam Birliği Dış İlişkiler ve Diaspora Müdürlüğü'nden Azra Efendic Eminovic de katıldı.

Sergi ile Bilinç Yükseltiliyor

Etkinlik kapsamında, Soykırım Araştırmacısı Hikmet Karcic tarafından hazırlanan "Srebrenitsa Soykırımı- Gelecek İçin 11 Ders" konulu sergi de ziyarete açıldı.

Srebrenitsa'da Olanlar

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. En az 8 bin 372 Boşnak erkeği, ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katledildi ve toplu mezarlara gömüldü. Savaş sonrası kayıpları bulmak amacıyla hâlâ çalışmalar sürdürülmekte olup, 30 yıl sonunda 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine ulaşılamadı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında, İstanbul'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" konulu panel ve sergi düzenlendi. Bosna Hersek İslam Birliği, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Yerinden Edilmiş Kişiler Bakanlığı işbirliğinde Zambak Boşnak Kadınlar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen panele soykırım tanıklarından Hajrudin Mesic ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuşmacı olarak katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında, İstanbul'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" konulu panel ve sergi düzenlendi. Bosna Hersek İslam Birliği, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Yerinden Edilmiş Kişiler Bakanlığı işbirliğinde Zambak Boşnak Kadınlar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen panele soykırım tanıklarından Hajrudin Mesic ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuşmacı olarak katıldı.