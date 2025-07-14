İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, ceplerini doğrudan etkileyecek bir haberle güne başladı. Bugünden itibaren temel gıda maddeleri arasında yer alan ekmeğin fiyatına dev bir zam yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan son kararla, ekmek fiyatları tekrar belirlendi ve yeni tarife resmen yürürlüğe girdi. Aralık 2024'ten bu yana 12,5 TL'den satılan ekmeğin yeni fiyatı 15 TL olarak revize edildi.

İTO'dan Ekmek Zamına Onay

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısında kentteki ekmek fiyat tarifesini masaya yatırdı. Artan maliyetler ve sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan bu kararla birlikte, kent genelindeki fırınlarda 200 gramlık standart bir ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL olarak tespit edildi. Yani İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi. Buna göre, 1 kilogram ekmeğin tavan fiyatı ise 75 TL olarak duyuruldu. Yeni tarife, İTO Meclisi'nin onayıyla birlikte İstanbul'daki tüm fırınlar için geçerli hale geldi.

Adalar'da Zam Farklı Uygulanacak

İTO tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesinde, İstanbul'un diğer ilçelerinden farklı olarak Adalar için özel bir madde dikkat çekti. Karara eklenen nota göre, Adalar ilçesindeki fırınlar, belirlenen azami fiyata ek olarak yüzde 10'a kadar bir fark uygulayabilecek. Bu durum, Adalar'da yaşayan vatandaşların 200 gramlık bir ekmeğe 16,5 TL'ye kadar bir bedel ödeyebileceği anlamına geliyor.

EKMEK TAVAN FİYATI 15 TL

Gelen zammın ardından gözlerin çevrildiği İTO yetkililerinden ilk açıklama geldi. İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, belirlenen 15 TL'lik fiyatın bir "tavan fiyat" olduğunu açıkladı. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bu karar, satılabilecek en yüksek fiyatı belirtir. Rekabet koşulları çerçevesinde firmalarımız, fırınlarımız bu fiyatın altında satış yapma serbestisine sahiptir. Ancak hiçbir işletme, belirlenen bu azami sınırın üzerine çıkamaz," dedi.