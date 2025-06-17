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İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

İstanbul'da 17 Haziran 2025'te büyük elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti saatlerini ilçelere göre duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 00:01
İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, elektrik dağıtım şirketlerinin planlı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerine maruz kalabiliyor. 17 Haziran 2025 tarihinde İstanbul genelinde yapılacak elektrik kesintileri ile ilgili olarak detaylı bilgilendirmeler yapıldı. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurularına göre, kesintiler bazı ilçelerde 8 saate kadar ulaşabilecek.

Avrupa Yakası'ndaki Elektrik Kesintileri

Avrupa Yakası'nda enerji dağıtımını üstlenen BEDAŞ, günün farklı saatlerinde pek çok yerde planlı çalışmalar yapacak. Özellikle sanayi ve yoğun yerleşim bölgelerindeki kesintilerin hazırlıklarını yapmaları için vatandaşlara uyarı mesajları gönderildi.

Güngören ilçesinde Merkez ve Sanayi Mahallesi ile Eski Londra Asfaltı Caddesi civarında, elektrik kesintisi 12.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşanacak. Bağcılarda ise Kazım Karabekir Mahallesi başta olmak üzere birçok sokakta 09.00'dan 17.00'ye kadar devam edecek uzun bir kesinti olacaktır.

Bahçelievler ilçesindeki Çobançeşme ve Yenibosna Merkez mahallelerinde de gün içinde farklı saat dilimlerinde kesintiler yaşanacak (09.00-17.00 ve 10.00-14.00 arası). Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde iki ayrı kesinti uygulanacak (09.00-13.00 ve 14.00-17.30). Halıcıoğlu, Piri Paşa, Ergenekon, İnönü ve Kocatepe mahallelerinde ise kesintiler 08.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek.

Büyükçekmecede Kamiloba, Yenimahalle ve Kumburgaz bölgelerinde gece yarısı başlayacak kesinti, sabah 07.00'de sonlanacak. Çatalca'nın Ferhatpaşa, Elbasan ve Ovayeniçe mahallelerinde gün boyunca (09.00-17.00) elektrik verilmeyecek.

Anadolu Yakası Elektrik Kesintileri

Anadolu Yakası Enerji Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım ve onarım kapsamında birçok ilçede planlı kesintiler yapacağını duyurdu. Kadıköy'ün işlek mahallelerinden Hasanpaşa ve Rasimpaşa'da 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

Pendikte Kavakpınar, Velibaba ve Kurtköy mahalleleri gün içinde farklı saatlerde (10.00-17.00 arası) kesintiden etkilenecek. Maltepe'de Zümrütevler ve Girne Mahallesi'nde sabah 08.30'da başlayacak kesinti 13.30'a kadar sürecek.

Kartal'da Soğanlık Yeni Mahalle ve Yakacık çevresinde yaşayan vatandaşlar, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektriksiz kalacaklar.

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