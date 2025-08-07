İstanbul'da Emniyet Verileri Açıklandı: Organize Suçlarla Mücadelede Kritik Başarılar

İstanbul'da Emniyet Verileri Açıklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen emniyet operasyonlarına dair dikkat çekici verileri kamuoyuyla paylaştı. Vali Gül, düzenlediği aylık değerlendirme toplantısında, 166 operasyonda 110 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Bu süreçte 1092 şahıs yakalandı, 793'ü tutuklandı, 226 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı ve yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Orman Yangınları ve Güvenlik Mücadelesi

Gül, orman yangınlarıyla mücadele eden görevlilere olan minnetini dile getirerek, tüm güvenlik birimlerinin yıl boyunca İstanbul'da huzuru sağlamak adına görev başında olduğunu belirtti. İstanbul'un, dünyanın en güvenli şehirleri arasında olduğuna vurgu yaparak, 2025 yılının 7 ayında, kişilere karşı işlenen 8 suçta olay sayısının %9 azaldığını ve aydınlatma oranının %99.4'e yükseldiğini ifade etti.

Suç İstatistiklerinde Dikkat Çeken Düşüşler

Vali Gül, mal varlığına karşı işlenen suçlarda kaydedilen düşüşlerin de altını çizdi. Kapkaç ve otodan hırsızlıkta %54, yankesicilikte %42, motosiklet hırsızlığında %50, evden hırsızlıkta %39, dolandırıcılıkta %11 azalma sağlandığını bildirdi. Bu olumlu sonuçların, emniyet güçlerinin aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonları sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ruhsatsız Silahlarla İlgili Önlemler

2025 yılının ilk 7 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre %30 arttığını kaydeden Gül, “Ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak, ticaretini yapmak bir suçtur ve bunun bir cezası vardır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, izinsiz günübirlik kiralamalara karşı ceza işlemlerinin 20 kat arttığını vurguladı.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki kararlılıklarını sürdüren Gül, bu yıl imal ve ticarete yönelik operasyonların %18 arttığını ve ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının %74, kenevir miktarının ise 3,5 katına çıktığını belirtti.

Trafik Güvenliği ve Düzensiz Göç Önlemleri

Gül, trafik güvenliğine yönelik denetimlerin arttığını ve bu sayede kazaların azaldığını aktararak, “Düzensiz göçte rakamlar düşmeye devam ediyor.” dedi. Mobil Göç Noktalarının bu konudaki etkisine dikkat çekti.

Ormanların Korunması Vurgusu

Son olarak, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin önemine değinen Gül, insan kaynaklı yangınların artışına dikkat çekerek, “Yeşil vatanımızı korumak boynumuzun borcu.” ifadelerini kullandı. Orman yangını riskini en aza indirmek amacıyla önemli yasaklar ve uygulamalar hayata geçirildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın 7 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Gül'e Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar (sol 2), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Korgeneralliğe terfi eden İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda), Tümamiralliğe terfi eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel (sağda), İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2) eşlik etti.

