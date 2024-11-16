İstanbul'da Eşinin Bıçakladığı Kadın Ciddi Yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de Şok Olay

Arnavutköy'de, Bolluca Mahallesi'nde D.G. isimli kadın, eşinin yaptığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Tartışma Sonrası Bıçaklama

İddialara göre, D.G. ile eşi O.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, D.G'yi bıçakladı.

Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından, sağlık ekipleri ve polis derhal olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan D.G, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu ifade ediliyor.

Polis Arşiv Çalışmaları Devam Ediyor

Polis, O.G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.G ve O.G. arasındaki tartışmanın nedenleri merak konusu oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.