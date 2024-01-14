İstanbul'da ev sahibinden kiracıya darp: 'Vurdum mu gebertirim'

Ev sahibinin kira artış talebine karşı kiracının tepkisi ve yaşanan anlar kameralara yansımaya devam ediyor. Yaşanan son olayın adresi ise İstanbul'un Sarıyer ilçesi.

İstanbul'da ev sahibinden kiracıya darp: 'Vurdum mu gebertirim'
Yayın Tarihi:

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda, ev sahibi aylık kira fiyatını 5 katına çıkararak 15.000 TL yapmaya karar verdi. Kiracı, bu yüksek zammı kabul etmeyince ev sahibi, elinde sopayla kiracısına saldırarak, "Evimi terk edeceksin" diyerek tehditler savurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz'ın başına gelen bu olay, kira anlaşmazlıklarının ve yüksek kira zamlarının yarattığı sorunlara dikkat çekiyor.

Yavuzyılmaz, geçtiğimiz senelerde Şuayip ve Sevgi E. çifti ile anlaşarak evlerini 2500 TL'ye kiralamıştı. Ancak sonradan kira fiyatı 3500 TL'ye çıkarıldı. Sene başında ev sahibi, kira fiyatını 5 katına çıkararak öğrenciye duyurdu. Öğrenci tepki gösterince, ev sahibi sopalı saldırı girişiminde bulundu. Olay mahkemeye taşındı ve mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi, 

Ancak üst mahkeme kararı beklenmeye başlandı. Görüntülerde, ev sahibinin kiracıya hakaret etmesi ve fiziksel saldırıda bulunması kameralara yansıdı. Ayrıca, kiracının gece saatlerinde kapısının önüne gelen bir grup tarafından tehdit edildiği anlar da görüntülendi. Olay, kira anlaşmazlıklarının ve yüksek kira zamlarının sosyal sorunlara yol açabileceği konusunda bir örnek teşkil ediyor.

Öne Çıkanlar
Halkbank yine yaptı yapacağını! 36 ay tamam diyen geri ödemesiz para yağmuruna tutulacak Halkbank yine yaptı yapacağını! 36 ay tamam diyen geri ödemesiz para yağmuruna tutulacak
Emekli zammında sürpriz rakam ayyuka çıktı! 4A 4B emeklileri zil takıp oynayacak Emekli zammında sürpriz rakam ayyuka çıktı! 4A 4B emeklileri zil takıp oynayacak
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada! Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!
Çok Okunanlar
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor Son Dakika: Korkutan Deprem İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi! Son Dakika: Korkutan Deprem İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi! Türkiye şehitlerine veda etti 6 şehirde feryat sesleri yükseldi! Ülkede gözyaşları sel oldu Türkiye şehitlerine veda etti 6 şehirde feryat sesleri yükseldi! Ülkede gözyaşları sel oldu