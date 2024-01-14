İstanbul'da ev sahibinden kiracıya darp: 'Vurdum mu gebertirim'

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda, ev sahibi aylık kira fiyatını 5 katına çıkararak 15.000 TL yapmaya karar verdi. Kiracı, bu yüksek zammı kabul etmeyince ev sahibi, elinde sopayla kiracısına saldırarak, "Evimi terk edeceksin" diyerek tehditler savurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz'ın başına gelen bu olay, kira anlaşmazlıklarının ve yüksek kira zamlarının yarattığı sorunlara dikkat çekiyor.

Yavuzyılmaz, geçtiğimiz senelerde Şuayip ve Sevgi E. çifti ile anlaşarak evlerini 2500 TL'ye kiralamıştı. Ancak sonradan kira fiyatı 3500 TL'ye çıkarıldı. Sene başında ev sahibi, kira fiyatını 5 katına çıkararak öğrenciye duyurdu. Öğrenci tepki gösterince, ev sahibi sopalı saldırı girişiminde bulundu. Olay mahkemeye taşındı ve mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi,

Ancak üst mahkeme kararı beklenmeye başlandı. Görüntülerde, ev sahibinin kiracıya hakaret etmesi ve fiziksel saldırıda bulunması kameralara yansıdı. Ayrıca, kiracının gece saatlerinde kapısının önüne gelen bir grup tarafından tehdit edildiği anlar da görüntülendi. Olay, kira anlaşmazlıklarının ve yüksek kira zamlarının sosyal sorunlara yol açabileceği konusunda bir örnek teşkil ediyor.