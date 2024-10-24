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İstanbul'da FETÖ Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı

İstanbul'da FETÖ propagandası yapan iki kişi tutuklandı, biri Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:59
İstanbul'da FETÖ Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı

İstanbul'da FETÖ Propagandası İddiasıyla Tutuklamalar

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatı sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen iki zanlı tutuklandı. Aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün de bulunduğu şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından gözaltına alındı.

Soruşturma Süreci

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, Gülen’in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne yönlendirildi.

Mahkeme Kararı

Adliyede savcılık ifadeleri alınan zanlılar, nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kazım Güleçyüz ile diğer şüpheli Ömer Demir’in tutuklanmalarına karar verirken, R.Y. adlı şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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