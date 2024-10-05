İstanbul'da Filistin Direnişine Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Filistin Eylem Komitesinin organizasyonu ile gerçekleştirilen yürüyüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına özel yapıldı. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayarak Dolmabahçe'ye kadar devam etti.

Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

AKM önünde toplanan kalabalık, "Filistin direnişi kazanacak, soykırımcı İsrail ve suç ortakları yenilecek" yazılı pankartlarla sokaklarda yürüdü. Katılımcılar, "Her yer Filistin, her yer direniş", "Soykırımcı İsrail hesap verecek" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" gibi sloganlar attılar.

Protesto ve Destek Mesajları

Filistin bayrakları taşıyan yürüyüşçüler, İsrail askerleri tarafından katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğraflarını da taşıyarak İnönü Caddesi'nden geçiş yaptı. Grubun, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde durarak bu ülkeyi protesto etmesi dikkat çekti.

Açıklama ve İfadeler

Dolmabahçe'de yürüyüşü sona erdiren grup adına açıklama yapan aktivist Gülyeter Aktepe, "Filistin halkının meşru direnişini selamlıyoruz," şeklinde konuştu. Aktepe, emperyalist güçlerin Filistin topraklarına yerleştirdiği siyonist rejimin, Filistinlileri yıllardır topraklarından sürdüğünü ve kaynaklarını yağmaladığını belirtti.

Ayrıca Aktepe, ABD ve Batı Avrupa metropollerinin İsrail'e verdiği destek; askeri ve siyasi kaygıları doğrultusunda dikkat çekerek, "Dünyanın en yüksek teknolojisiyle donatılmış İsrail ordusu, insanlık tarihinin en derin yaralarını açmaya devam ediyor," ifadesini kullandı. Aktepe, soykırımcı İsrail'i kınamanın yetersiz kaldığını ve işgalci devletin tecrit edilmesi gerektiğini vurgu yaptı.

Yürüyüş, açıklamaların ardından sona erdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.