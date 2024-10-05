DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.117.540,42 0,94%

İstanbul'da Filistin Direnişine Destek Yürüyüşü

İstanbul'da Filistin direnişine destek için düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:37
İstanbul'da Filistin Direnişine Destek Yürüyüşü

İstanbul'da Filistin Direnişine Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Filistin Eylem Komitesinin organizasyonu ile gerçekleştirilen yürüyüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına özel yapıldı. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayarak Dolmabahçe'ye kadar devam etti.

Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

AKM önünde toplanan kalabalık, "Filistin direnişi kazanacak, soykırımcı İsrail ve suç ortakları yenilecek" yazılı pankartlarla sokaklarda yürüdü. Katılımcılar, "Her yer Filistin, her yer direniş", "Soykırımcı İsrail hesap verecek" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" gibi sloganlar attılar.

Protesto ve Destek Mesajları

Filistin bayrakları taşıyan yürüyüşçüler, İsrail askerleri tarafından katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğraflarını da taşıyarak İnönü Caddesi'nden geçiş yaptı. Grubun, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde durarak bu ülkeyi protesto etmesi dikkat çekti.

Açıklama ve İfadeler

Dolmabahçe'de yürüyüşü sona erdiren grup adına açıklama yapan aktivist Gülyeter Aktepe, "Filistin halkının meşru direnişini selamlıyoruz," şeklinde konuştu. Aktepe, emperyalist güçlerin Filistin topraklarına yerleştirdiği siyonist rejimin, Filistinlileri yıllardır topraklarından sürdüğünü ve kaynaklarını yağmaladığını belirtti.

Ayrıca Aktepe, ABD ve Batı Avrupa metropollerinin İsrail'e verdiği destek; askeri ve siyasi kaygıları doğrultusunda dikkat çekerek, "Dünyanın en yüksek teknolojisiyle donatılmış İsrail ordusu, insanlık tarihinin en derin yaralarını açmaya devam ediyor," ifadesini kullandı. Aktepe, soykırımcı İsrail'i kınamanın yetersiz kaldığını ve işgalci devletin tecrit edilmesi gerektiğini vurgu yaptı.

Yürüyüş, açıklamaların ardından sona erdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi
2
Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 20 Bini Aştı
3
Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi
4
Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu
5
Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
6
Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı
7
Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor