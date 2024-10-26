İstanbul’da Filistin İçin Destek Gecesi Düzenlendi

Kağıthane'de 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi' etkinliği gerçekleştirildi, önemli isimler ve yardımlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:51
İstanbul’da Filistin İçin Destek Gecesi Düzenlendi

İstanbul'da Filistin'e Destek İçin Gece Düzenlendi

Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından Kağıthane'de düzenlenen 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi', Sultan Selim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe, Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er, Hamas Şura Üyesi Suheyl El-Hindi, Filistinli yazar Muin Naim ve birçok platform üyesi katıldı.

İnsani Drama Dikkat Çekildi

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan geceye katılan Gündoğdu, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük insanlık dramına değindi. "Yaşanan vahşete kayıtsız kalanlar ile zulme karşı duranların oluşturduğu bölünmüş bir dünya var karşımızda" dedi. O, aynı zamanda İsrail'in Gazze'deki soykırımının zirve noktaya ulaştığını vurgulayarak, "Siyonistlerin zulmü, dünyanın gözleri önünde devam etmekte. Binlerce çocuk ölüyor, yuvaları yıkılıyor, açlık ve susuzluk yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Siyasal Mesajlar ve Dayanışma

AKMER Başkanı Hamza Er, etkinlikte yaptığı konuşmada Aksa Tufanı'nın düşmanı bertaraf etme çabası olduğuna dikkat çekti. "76 yıllık siyonist işgale karşı güçlü ittifaklar kurulması gerektiğini" belirtirken, 7 Ekim tarihinin büyük bir fırsat olduğunu da ifade etti. Ancak bu ittifakların mazeretler dolayısıyla gerçekleşemediği kaydedildi.

Yardım İmkanları Sunuldu

Program sırasında Gazze'de yaşananlara dair bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ayrıca, Gazze halkına yardım amacıyla bir kermes düzenlenerek ihtiyaç sahiplerine destek olunması hedeflendi.

Filistin'le Dayanışma Platformunca Kağıthane Sultan Selim Kültür Merkezi'nde "Soykırıma İsyan...

Filistin'le Dayanışma Platformunca Kağıthane Sultan Selim Kültür Merkezi'nde "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi" düzenlendi. Etkinlikte, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er konuşma yaptı.

Filistin'le Dayanışma Platformunca Kağıthane Sultan Selim Kültür Merkezi'nde "Soykırıma İsyan...

Filistin'le Dayanışma Platformunca Kağıthane Sultan Selim Kültür Merkezi'nde "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi" düzenlendi. Etkinlikte, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er konuşma yaptı.

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İstanbul’da Filistin İçin Destek Gecesi Düzenlendi

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