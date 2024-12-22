İstanbul'da Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İstanbul'da Gıyabi Cenaze Namazı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Başakşehir Merkez Camisi avlusunda bir araya gelen Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile yerel halk, ikindi vakti Halid Nebhan ve diğer Gazze şehitleri için namaz kıldı.

Millet Bahçesi'nde Dualar

Namazın ardından katılımcılar, sloganlar eşliğinde Başakşehir Millet Bahçesi'ne yürüdü. Burada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

Açıklama ve Mesajlar

Grup adına konuşan İsmail Hamza Sevcan, Halid Nebhan'ın ölümü dolayısıyla duydukları üzüntüyü dile getirdi. Sevcan, "Bu üzüntümüz İsrail ve yandaşları tarafından yanlış anlaşılmasın. Biz Halid amcamızın kurtulduğunu, bu dünya sürgününden kurtulduğunu biliyoruz. Allah şehadetini kabul eylesin." dedi.

İsrail’in sadece Filistin’le kalmadığını vurgulayan Sevcan, "Lübnan ve Suriye'deki Müslümanların altyapısına yönelik saldırıları da devam etmektedir. Batı'nın dengesiz desteği ile şımarmış olan siyonizm, bilmelidir ki, Kassam Tugaylarını ve Suriye'deki mücahitleri yok etmekle sonunuzu engelleyemezsiniz." şeklinde ifadeler kullandı.

Başakşehir Merkez Camisi avlusunda bir araya gelen Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Halid Nebhan ile Gazze'de yaşamını yitirenler için ikindi vaktinde gıyabı cenaze namazı kıldı.

Başakşehir Merkez Camisi avlusunda bir araya gelen Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Halid Nebhan ile Gazze'de yaşamını yitirenler için ikindi vaktinde gıyabı cenaze namazı kıldı.