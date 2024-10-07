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İstanbul'da Fırın Denetimleri: Ekipler Harekete Geçti

İstanbul'da fırın denetimleri, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:10
İstanbul'da Fırın Denetimleri: Ekipler Harekete Geçti

İstanbul'da Fırınlar Denetleniyor

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 denetim ekibi, kentin 26 ilçesinde eş zamanlı olarak fırın denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerin Amacı ve Kapsamı

Bu denetimlerin amacı, ekmek fırınlarının fiyat tarifelerine ve gramaj kurallarına uyup uymadığını kontrol etmektir. Ekipler, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde teftişler yapmaktadır.

Hatalı Ürünler ve Cezalar

Denetimlerde, ürün etiketleri üzerine özel bir dikkat gösterilmektedir. Etiket bulunmayan ürün grupları için 2 bin 200 lira, haksız fiyat uygulamalarında ise 100 bin ile 1 milyon lira arasında değişen idari para cezası uygulanmaktadır.

Denetim Süreci

Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 3 bin 500 fırında denetim süreci devam edecektir. Böylece tüketicilerin korunması amaçlanmakta ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret...

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı başlatılan etiket ve gramaj denetimlerinin, hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında devam edeceği bildirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret...

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı başlatılan etiket ve gramaj denetimlerinin, hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında devam edeceği bildirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret...

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı başlatılan etiket ve gramaj denetimlerinin, hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında devam edeceği bildirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret...

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı başlatılan etiket ve gramaj denetimlerinin, hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında devam edeceği bildirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret...

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı başlatılan etiket ve gramaj denetimlerinin, hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında devam edeceği bildirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret...

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı başlatılan etiket ve gramaj denetimlerinin, hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında devam edeceği bildirildi.

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