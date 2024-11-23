DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.404.102,45 0,58%

İstanbul'da Fırtına ve Yağış: 48 Ağaç Devirdi, 6 Çatı Uçtu

İstanbul'da lodos nedeniyle 48 ağaç devrildi, 6 çatı uçtu ve 26 tehlikeli parça savruldu. Hava koşulları günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:43
İstanbul'da Fırtına ve Yağış: 48 Ağaç Devirdi, 6 Çatı Uçtu

İBB AKOM'dan Önemli Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da devam eden lodos fırtınası nedeniyle 48 ağaç devrildiğini, 6 çatı uçuğu ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandığını duyurdu. Bu olumsuz hava koşullarının, kentte günlük hayatı zorlaştırdığı belirtiliyor.

Hava Durumu ve Etkileri

AKOM'un açıklamasına göre, alçak basınç sisteminin etkili olduğu İstanbul'da, lodos fırtınasının ardından sıcaklıklar 19 derecelerden 10-14 derece aralığına düşmüş ve bazı bölgelerde 5 dereceye kadar gerilemiştir. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde, Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Rüzgar Hızları ve Yağış Miktarları

Rüzgarın saatteki hızı 40 ila 80 kilometre arasında değişirken, yağış miktarları da belirgin farklılıklar göstermektedir. Beykoz ve Sarıyer'de metrekareye 40 kilogramın üzerinde, Şişli'de ise metrekareye 37,6 kilogram yağış kaydedilmiştir. Diğer ilçelerde ise yağış miktarları 20 ila 35 kilogram arasında değişmektedir.

İBB Ekipleri Görev Başında

İBB, 6 bin 172 personel, 1879 araç ve iş makinesi ile sahada aktif olarak görev yapmaya devam etmektedir. Kentte yarın sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri beklenirken, Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde ara ara etkili olması planlanmaktadır. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin devam etmesi öngörülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Lazerle Ben Sildirme Uygulamaları Cilt Kanseri Riskini Artırıyor
3
Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Okul Bahçesinde 18 Çeşit Sebze Yetiştiren Öğretmen: Müesser İsabetli'nin Örnek Projesi
5
Sudan Ordusu, Sinca Şehrinin Kontrolünü Yeniden Ele Geçirdi
6
Antalya'da Fırtına ve Sağanak, Seralara Büyük Zarar Verdi
7
Çorluspor'un Teknik Direktörü Ersin Aka, Memleketi Hatay'da Defnedildi

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı