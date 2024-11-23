İstanbul'da Fırtına ve Yağış: 48 Ağaç Devirdi, 6 Çatı Uçtu

İBB AKOM'dan Önemli Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da devam eden lodos fırtınası nedeniyle 48 ağaç devrildiğini, 6 çatı uçuğu ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandığını duyurdu. Bu olumsuz hava koşullarının, kentte günlük hayatı zorlaştırdığı belirtiliyor.

Hava Durumu ve Etkileri

AKOM'un açıklamasına göre, alçak basınç sisteminin etkili olduğu İstanbul'da, lodos fırtınasının ardından sıcaklıklar 19 derecelerden 10-14 derece aralığına düşmüş ve bazı bölgelerde 5 dereceye kadar gerilemiştir. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde, Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Rüzgar Hızları ve Yağış Miktarları

Rüzgarın saatteki hızı 40 ila 80 kilometre arasında değişirken, yağış miktarları da belirgin farklılıklar göstermektedir. Beykoz ve Sarıyer'de metrekareye 40 kilogramın üzerinde, Şişli'de ise metrekareye 37,6 kilogram yağış kaydedilmiştir. Diğer ilçelerde ise yağış miktarları 20 ila 35 kilogram arasında değişmektedir.

İBB Ekipleri Görev Başında

İBB, 6 bin 172 personel, 1879 araç ve iş makinesi ile sahada aktif olarak görev yapmaya devam etmektedir. Kentte yarın sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri beklenirken, Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde ara ara etkili olması planlanmaktadır. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin devam etmesi öngörülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.