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İstanbul'da Fiyat Pazarlığı Yapılan Özel Sağlık Kuruluşunun Faaliyetleri Durduruldu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel hastanede acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapılması nedeniyle anjiyografi ünitesini kapattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:46
İstanbul'da Fiyat Pazarlığı Yapılan Özel Sağlık Kuruluşunun Faaliyetleri Durduruldu

Fiyat Pazarlığı Skandalı: İstanbul'da Sağlık Hizmetleri Durduruldu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunun acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yaptığına dair gelişmeler üzerine anjiyografi ünitesinin faaliyetlerini durdurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." denildi.

Bu gelişme, hastanede meydana gelen acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansımasıyla gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı, bu olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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