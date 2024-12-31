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İstanbul'da Galata Köprüsü Eylemi Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

İstanbul Valiliği, Galata Köprüsü'ndeki eylem nedeniyle bu akşam ve yarın bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:16
İstanbul'da Galata Köprüsü Eylemi Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Kritik Eylem

İstanbul Valiliği, 1 Ocak'ta düzenlenecek eylem nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten itibaren Galata Köprüsü ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yolların Kapatılacağı Detaylar

Galata Köprüsü’nde yapılacak olan eylem; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) da dahil olmak üzere, toplamda 308 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek.

Valilik açıklamasına göre, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar ile Beyoğlu’ndaki Kemeraltı Caddesi’ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araç geçişine kapatılacak.

Önemli Tarihler ve Alternatif Yollar

1 Ocak sabahı saat 05.00'den itibaren, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan Galata Köprüsü istikametine çıkan cadde ve sokakların yanı sıra Kemeraltı Caddesi, Bankalar Caddesi ve Tersane Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, saat 04.00'ten itibaren Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi gibi yollar da geçişe kapatılacak. Bu yolların kapalı kalacağı süre zarfında park halinde bulunan araçlar, 20.00'den itibaren kaldırılacak.

Alternatif Geçiş Sağlayacak Rotalar

Kapatılan yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi (Dolmabahçe istikameti), Atatürk Bulvarı gibi yolların kullanılması önerildi.

Tramvay Hattı Seferleri Hakkında Bilgi

1 Ocak saat 04.00'den itibaren, Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı’nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı’nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler düzenlenecek. Ancak, Kabataş-Beyazıt arası seferler 22.00'den 04.00'e kadar yapılmayacak.

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