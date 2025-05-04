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İstanbul'da Gazze İçin ABD Konsolosluğu Önünde Protesto

İHH ve diğer vakıflar, Gazze’deki saldırıları protesto etmek için ABD Konsolosluğu önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:52
İstanbul'da Gazze İçin ABD Konsolosluğu Önünde Protesto

İstanbul'da Gazze İçin Dramatik Protesto

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarından üyeler bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek veren ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Protesto İçin Toplanma

Öğle namazının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde bir araya gelen katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kur'an-ı Kerim Okunduktan Sonra Konuşma

Başkonsolosluk önüne gelen grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra yürütülen gösteri ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, konuşmasında, "19 aydır 'siyonist çetenin' sadece Gazzelileri katletmekle kalmadığını, tüm insanlığı, vicdanı ve adaleti tehdit ettiğini" belirtti.

ABD'nin Suç Ortaklığı

Kaya, İsrail'in bu suçları yalnızca işlemediğinin altını çizerek, "Dostları ve hamileri var. En başta da ABD, bu vahşetin suç ortağıdır. Siyonistler katlediyor, ABD onlara para sağlıyor. Siyonistlere karşı dünyada gelişen tepkileri ABD bastırmak için elinden geleni yapıyor," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Dua

Grup, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra eylemi sonlandırdı. Protesto, Gazze'deki duruma dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen bir eylem olarak tarihe geçti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

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