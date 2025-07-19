İstanbul'da 'Gazze'yi Unutma' Eylemi: Katliama Alışma İfadesi

İstanbul'da 'Katliama Alışma, Gazze'yi Unutma' Eylemi Düzenlendi

İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde, Saraçhane Parkı'nda 'Katliama alışma Gazze'yi unutma' sloganıyla bir eylem gerçekleştirildi.

Eylem, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Katılımcılar, "Gazze için ayaktayız", "Direnen Gazze kazanacak" ve "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak slogan attılar.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın Açıklamaları

Grup adına konuşan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Kaya, "Bizler inşallah Gazze, Filistin ve İslam dünyası zulme karşı direnişini sürdürdüğü müddetçe kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki soykırımcılar, katliamcılar ne kadar zulüm ve vahşet işlerlerse işlesinler sonuçta kaybedenler onlar olacak" dedi.

Kaya, Siyonistlerin oyunlarının geçmişte olduğu gibi tekrar bozulacağına inandığını belirtti ve şöyle konuştu: "Siyonistlerin oyunlarını inşallah Gazze halkı ve Hamas bozacak. İşte Suriye'de yaşadığımız da aynıydı. Bir plan kurdular. Birtakım işbirlikçilerini sahaya sürdüler ve Suriye'yi bölme, parçalama, mücahit yönetimi zayıflatma planları yaptılar. İki gün önce bu planlarının tuttuğunu sevinçle haykırıyorlardı. Ama Allahutaala onlara bir kere daha yenilgiyi tattırdı. Dün bambaşka bir güne uyandılar. Allah'ın izniyle Suriye'nin asil halkı bu zalimlerin oyunlarını bozdu. İsrail'le işbirliği yapan hainlerin hepsi bu coğrafyada kaybetmeye mahkumdur."

Parka gelen katılımcılar, akşam namazını kılarak Gazzeliler için Kunut duası okudular.

İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem düzenlendi.

İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem düzenlendi.