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İstanbul'da Güneş Enerjisi Dolandırıcılığı: 48 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:28
İstanbul'da Güneş Enerjisi Dolandırıcılığı: 48 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlenen bir operasyonda, büyük arazilerde güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirilmiş küçük parsellerin satın alınarak kira getirisi vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 48 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Mağdurların şikayetleri üzerine ekipler, ortak bir firma ve bağlı 30 alt firmanın benzer isimlerle birçok kooperatif kurduğunu keşfetti. Bu şirketlerin sosyal medya hesapları aracılığıyla yatırımcı çekmeye çalıştıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Yöntemi

Şüpheliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda "güneş" ve "enerji tarlası" ifadelerini kullanarak, güneş enerjisi panellerinin bulunduğu büyük arazilerin yalnızca 25 metrekarelik kısımlarının 25 bin liraya satılarak aylık kira garantisi sunduklarını duyurdular. Bu paylaşımlara itibar eden çok sayıda kişi para yatırdı; ancak birkaç ay kira aldıktan sonra firma yetkililerine ulaşamadıkları için mağdur oldular.

Mali Zarar ve Eylem Sonrası Gelişmeler

Türkiye genelindeki mağdurlardan yaklaşık 178 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması amacıyla şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendikten sonra eş zamanlı olarak İstanbul, Düzce, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adıyaman, Kütahya, Ordu, Sivas ve Edirne'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve şüpheliler emniyete götürüldü.

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