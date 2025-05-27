İstanbul'da Güzel İşler Fabrikası Bahar Buluşmaları Gerçekleşti

İstanbul'da Sanat ve Eğitim Buluşması

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Güzel İşler Fabrikası (GİF) Bahar Buluşmaları, gençler, eğitmenler ve sanatçıları bir araya getirdi. 25-27 Mayıs tarihleri arasında GİF Safveti Paşa Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar "Keşfet, Deneyimle, Öğren" mottosuyla bir araya geldi.

Etkinlikte Neler Oldu?

Programda, GİF'te üretilen eserlerden oluşan bir seçki, genç yeteneklerin sahne performansları, alanında uzman isimlerin katıldığı sohbetler ve yaratıcı aktiviteler gerçekleştirildi. Katılımcılar, keçe, punch, tahta baskı, ebru ve sulu boya gibi çeşitli el sanatları atölyelerinde deneyim kazanma fırsatı buldular.

Uzman İsimlerle Sohbetler

Etkinlikte TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Burcu Birinci, Özgür Özkan Yavuz, Nazan Yalçınkaya, Duygu Orak ve Yasemin Darbaz Karaca gibi isimler, sanat ve toplumsal sorumluluk, girişimcilik, mimarlık ve düşünsel üretim gibi konuları ele alarak gençlerle buluştu.

Tartışmalar ve Performanslar

Etkinliğin son gününde, Hatice Akıncı Yılmaz moderatörlüğünde mimar ve küratör Yasemin Darbaz Karaca'nın katılımıyla "Disiplinler Arası Bakmak: Sanat, Mimarlık, Kurgu" temalı bir söyleşi gerçekleştirildi. Her gün farklı bir tema etrafında düzenlenen program, genç yeteneklerin piyano dinletisi ile sona erdi.

Geleceğe Dönük Hedefler

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, etkinliğin yıl boyunca verilen emeğin bir sonucu olduğunu ve bu tür aktivitelerin hem sanatsal etkinlikleri sergi haline dönüştürmek hem de yeni gençlerin GİF ile tanıştırılması adına önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, GİF'lerin özellikle üniversite çağındaki kız öğrencilerin güvenli bir sosyalleşme alanı bulmaları amacıyla oluşturulduğunu vurguladı.

Yılmaz, sanatın bir gencin kendisini tanımasındaki etkisinin büyük olduğunu belirterek, aynı zamanda sanatların farklı alanlarını deneyimlemenin önemini de dile getirdi. Sürdürülebilir bir sanat anlayışını hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye genelinde GİF sayısını artırmayı ve deprem bölgesindeki gençlerle buluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) bu yıl ikincisi düzenlenen Güzel İşler Fabrikası (GİF) Bahar Buluşmaları'nda, gençler, eğitmenler ve sanatçılarla bir araya geldi. Etkinliğin son gününde TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz (solda) moderatörlüğünde, mimar, küratör Yasemin Darbaz Karaca'nın (sağda) katılımıyla "Disiplinler Arası Bakmak: Sanat, Mimarlık, Kurgu" konulu söyleşi yapıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) bu yıl ikincisi düzenlenen Güzel İşler Fabrikası (GİF) Bahar Buluşmaları'nda, gençler, eğitmenler ve sanatçılarla bir araya geldi. Etkinliğin son gününde TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz (solda) moderatörlüğünde, mimar, küratör Yasemin Darbaz Karaca'nın (sağda) katılımıyla "Disiplinler Arası Bakmak: Sanat, Mimarlık, Kurgu" konulu söyleşi yapıldı.