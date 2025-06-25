İstanbul'da HAK-İŞ'ten Kamu İşçileri İçin Kritik Açıklama

İstanbul'da, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı çalışanlar, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında taleplerini açıkladı.

Aksaray Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sendika üyeleri ve temsilcileri "Alın terine saygı ve emeğe adalet" yazılı pankart açarak, sloganlarla taleplerini ifade etti.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, kamu işçilerini doğrudan etkileyen protokol sürecinin henüz sonuçlandırılmamış olmasından derin endişe duyduğunu belirtti. İluk, kamu çalışanı işçilerin ekonomik anlamda mağduriyet yaşadığını ve enflasyon karşısında alım güçlerinin düştüğünü vurgulayarak, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sürecin uzamasını ve işçi talebinin karşılık görmemesini kabul edilemez buluyorum." dedi.

Grup adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, HAK-İŞ olarak taleplerini sıraladı. Balekoğlu, yevmiyeler arasındaki farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını, işe yeni başlayanlar ve tecrübeli işçiler arasındaki farkın kapatılması için kıdem zammının ücrete eklenmesini ve birinci yılın ilk altı ayı için %50 oranında zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

İstanbul'da, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı çalışanlar, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı çalışanlar, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, açıklamalarda bulundu.