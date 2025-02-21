İstanbul'da Hakim ve Savcıları Tanıdığını Söyleyen Dolandırıcıya Dava Açıldı

Sanık Sedat Kesmez Hakim Karşısında

İstanbul'da, hakim ve savcıları tanıdığını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Sedat Kesmez hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılama süreci başladı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanığın yanı sıra müşteki Ebubekir Baran ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın Savunması

Sanık Kesmez, savunmasında, 18 yıldır adliyede lostra salonunda çalıştığını ve müştekiyle aynı mahallede oturduğunu belirtti. Kesmez, müşteki Baran'ın kendisi hakkında bir şikayette bulunduğunu ve kendisinden para almadığını ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık, itibarının zedelenmemesi için Baran’a 20 bin lira vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Müştekinin İfadesi

Müşteki Ebubekir Baran, sanığı arkadaşları aracılığıyla tanıdığını ve adliyede uzun yıllardır çalıştığı için çevresinde bir güven sağladığını dile getirdi. Baran, sanığın kendisinden 120 bin lira istediğini ve önce 5 bin liralık bir transfer yaptığını, ardından da 115 bin lira daha istediğini aktardı. Parayı elden vermek durumunda kaldığını belirten Baran, sanığın kendisine hakim ve savcı tanıdığını söyleyerek tehditte bulunduğunu ifade etti.

Duruşmanın Ardından

Mahkeme, sanık Sedat Kesmez’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Kesmez’in haksız menfaat sağladığı ve dolandırıcılık suçlamalarının delillerle desteklendiği belirtiliyor. Kesmez’in 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.