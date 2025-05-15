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İstanbul'da 'Hatırlama Biçimleri' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Elgiz Müzesi'nde açılan 'Hatırlama Biçimleri' sergisi, genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 17:27
İstanbul'da 'Hatırlama Biçimleri' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Hatırlama Biçimleri' Sergisi Elgiz Müzesi'nde

İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hayata geçirilen "Hatırlama Biçimleri" sergisi, Elgiz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul Rotary Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, serginin küratörlüğünü Begüm Güney üstleniyor.

Ankara, İzmir ve İstanbul'la Yenilikçi Bir Buluşma

Sergide, Büşra Çeğil, Delal Eken, Xebat Bayram ve Fatoş Güneri Kartal gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25-40 yaş arasındaki sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen bu programın seçici kurulunda önemli isimler yer almakta; Ayda Elgiz Güreli, Ayşe Umur, Fatoş İrwen, Hera Büyüktaşcıyan, Işın Önol, İpek Duben, Nural Denker, M. Özalp Birol ve Tolga Kılıç gibi sanat dünyasının önde gelen isimleri bu sürece katkıda bulunuyor.

Sanat Hakkında Düşünceler

İstanbul Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Nural Denker, fon programının kariyerleri henüz başında olan genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Denker, "Ülkemizin güncel sanat alanındaki gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Geçmiş yıllarda ödüller kazanarak sergilerimizde yer alan sanatçıların, önemli kültür sanat kurumlarında eserlerinin sergilenmesi bizi gururlandırıyor" dedi.

Her Eser Farklı Bir Hikaye Anlatıyor

Küratör Begüm Güney, sergide hafıza, mekan, ses ve ritüel temalarının farklı biçimlerle yeniden üretildiğini ifade etti. Güney, "Her eser, başka bir dilden 'hatırlamak mümkün müdür' sorusunu soruyor. Sanatçıların pratiği, dairesel sessizliğin çevresinde birikiyor. Bu sanatçılar, geçmişin izlerini araştırarak hatırlamanın yeni yollarını öneriyorlar" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sergi, 31 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hazırlanan "Hatırlama Biçimleri" sergisi, Elgiz Müzesi'nde...

İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hazırlanan "Hatırlama Biçimleri" sergisi, Elgiz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hazırlanan "Hatırlama Biçimleri" sergisi, Elgiz Müzesi'nde...

İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hazırlanan "Hatırlama Biçimleri" sergisi, Elgiz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

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