İstanbul'da Hava Kirliliği 'İyi'den 'Orta' seviyeye yükseldi

İstanbul'da hava kirliliği, 10 noktada dünden beri 'orta' seviyeye çıktı. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları etkili.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:28
İstanbul'da Hava Kirliliği 'İyi'den 'Orta' seviyeye yükseldi

İstanbul'da Hava Kirliliği Endişe Veriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'un 39 noktasında ölçülen hava kirliliği değerlerindeki değişiklik dikkat çekti. Dünkü ölçümlere göre, 10 noktada hava kirliliği seviyesi 'iyi'den 'orta' seviyeye yükseldi.

Kuzey Afrika'dan Gelen Etkiler

Hava kirliliğine katkı sağlayan faktörler arasında, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları yer alıyor. Bu durum, şehirde hava kalitesinin yer yer azalarak 'orta' seviyeye geçmesine neden oldu.

İstanbul'daki hava kirliliği durumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından anlık olarak takip edilebiliyor. Bu ölçümler sayesinde şehir genelinde hava kalitesi hakkında detaylı verilere ulaşmak mümkün.

Hava Kalitesi Sınıflandırması

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'ndan alınan verilere göre, hava kalitesi şu şekilde kategorize ediliyor:

  • 0-50 arası: İyi
  • 50-100 arası: Orta
  • 100-150 arası: Hassas
  • 150-200 arası: Sağlıksız
  • 200-300 arası: Kötü
  • 300-500 arası: Tehlikeli

Dün saat 18.00 itibarıyla hava kirliliği değeri, 1 nokta turuncu (hassas), 16 nokta sarı (orta) ve 22 nokta yeşil (iyi) olarak ölçülmüştü. Bugün ise aynı saatte, 1 noktada turuncu (hassas), 26 noktada sarı (orta) ve 12 noktada yeşil (iyi) gözlemlendi.

Hava Kirliliği Verileri

İstanbul'un 10 noktası için hava kirliliği değerleri, saat 18.00 itibarıyla şu şekilde kaydedildi:

  • Aksaray: 71
  • Alibeyköy: 53
  • Arnavutköy: 42
  • Bağcılar: 55
  • Beylikdüzü: 62
  • Göztepe: 123
  • Kadıköy: 55
  • Silivri: 55
  • Tuzla: 81
  • Ümraniye: 30

İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verilerine göre ise dünkü ölçümlere göre hava kirliliği değeri değişiklik gösterirken, bugün hava kalitesi endişe verici seviyelere çıkma riski taşıyor.

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