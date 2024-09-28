İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

İstanbul'da Hava Durumu Üzerine Önemli Açıklama

İstanbul Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren şehrin genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece kadar düşeceğini duyurdu.

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Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji tarafından sağlanan verilere dayanan bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Pazar akşamı itibariyle bölge genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenmektedir. İstanbul'da sıcaklıkların 21 dereceye kadar gerilemesi öngörülmektedir. Soğuk havanın Perşembe günü bölgemizi terk etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.