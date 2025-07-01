İstanbul'da Hazreti Muhammed'in Karikatürü İçin Suç Duyurusu

İstanbul'da Suç Duyurusu Heyecanı

Müdafai İslam Derneği, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan bir mizah dergisi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek yetkilileri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelerek, söz konusu dergide yer alan karikatürle ilgili suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Suçlamalar Neler?

Dilekçede, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından dergi ve tüm sorumluları hakkında soruşturma başlatılması ve ilgililerin cezalandırılması talep edildi.

Müdafai İslam Derneği'nin Açıklamaları

Adliye meydanında açıklama yapan Müdafai İslam Derneği Başkanı Erdem Özveren, bahsi geçen karikatürün yalnızca bir karikatür olmadığını, İslam düşmanlığı ve tüm Müslümanların kalbine saplanan bir nefret suçu olduğunu ifade etti.

Özveren, karikatür adı altında İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik düşmanlık yapıldığını ve toplumun vicdanının hedef alındığını vurguladı. Şunları ekledi:

"Bu edepsizlik ne sanatla ne hicivle ne de ifade özgürlüğüyle izah edilemez. Doğrudan imanımıza, medeniyetimize ve değerlerimize karşı örgütlü bir saldırıdır. Bu millet, Peygamberine edilen hakareti mizah diyerek meşrulaştıranlara asla boyun eğmeyecektir. Bu vesileyle ilan ediyoruz; bu ahlaksız yayını yapan dergi ve tüm sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216, 125 ve 267. maddeleri başta olmak üzere ilgili tüm kanunlar çerçevesinde suç duyurusunda bulunuyoruz."

Müdafai İslam Derneği, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen dernek yetkilileri, söz konusu dergide yer alan karikatürle ilgili suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.