İstanbul'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Protesto

İstanbul Taksim'de Hazreti Muhammed Karikatürü Protesto Edildi

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürünü, İstanbul'un Taksim Camisi önünde protesto etti.

Etkinliğe katılan dernek üyeleri, cami önünde toplanarak "Peygambere hakaret cezasız kalamaz" sloganları attı. Protestocular, ellerinde "Hz. Muhammed'e can feda" ve "Özgürlük değil, inanca saldırı" yazılı pankartlar tutarken, Kur'an-ı Kerim de okundu.

Necmettin Irmak'tan Açıklama

Basın açıklamasını yapan ÖZGÜRDER Sözcüsü Necmettin Irmak, bazı kişilerin, tanımadıkları ve kör ideolojileri nedeniyle Hazreti Muhammed'e düşmanlık sergilediklerini ifade etti. Irmak, şunları belirtti:

"Resulullah Aleyhisselam söz konusu olunca, ona iman eden herkesin 'Canım, anam, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah.' diyebilecek kıvamda olduğunu bir türlü anlamadılar. Anlamamak için diretiyorlar; küfürlerinde, şirklerinde, düşmanlıklarında inat ediyorlar. Hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybediyorlar. Ben buradan davet ediyorum: Gelin Allah'ı tanımaya ve anlamaya çalışın."

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasını Taksim Camisi önünde protesto etti.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasını Taksim Camisi önünde protesto etti.