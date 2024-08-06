İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul'da Helikopter ile Huzur Uygulaması Uygulandı

İstanbul'da, kent genelinde güvenlik güçleri tarafından helikopter destekli bir "huzur uygulaması" gerçekleştirildi. Bu denetim, Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu gibi önemli ilçeler dahil olmak üzere pek çok bölgede yapıldı.

Ekipler Çeşitli Birimlerden Oluştu

Güvenlik uygulamasına ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekât ve Trafik Denetleme birimlerinden ekipler katıldı.

Araç Kontrollerinde Detaylı İnceleme

Uygulama sırasında durdurulan araçlar, polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde arandı. Sürücülerin ve yolcuların kimlikleri eksiksiz bir biçimde kontrol edildi.

Narkotik Köpeği ve Helikopter Desteği

Söz konusu uygulamaya, narkotik köpeği de eşlik etti ve polis helikopteri, denetimlere havadan destek sağlayarak güvenlik önlemlerini güçlendirdi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.