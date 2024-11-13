İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 1.3 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’da Hırsızlık Çetesi Çökertildi

İstanbul'da girdikleri 3 evden yaklaşık 1 milyon 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül tarihinde Pendik Kurtköy'deki bir daireden yaklaşık 500 bin lira, 26 Ekim tarihinde ise Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evden 700 bin lira, 10 Ekim tarihinde Kartal Soğanlık'taki bir adresten de 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik Kameraları ile İz Sürüldü

Kısa sürede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlıkların Yıldız E. (20) ve Nazar Ş. (19) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Suç Kayıtları Dikkat Çekti

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda yakalanan Yıldız E.'nin toplamda 67, Nazar Ş.'nin ise 57 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, iki şüpheli hakkında bazı suçlardan arama kararının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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