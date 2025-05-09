İstanbul'da Horoz Dövüştüren 21 Kişiye 194 Bin Lira Ceza

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde metruk bir binada gerçekleştirilen horoz dövüşü, emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile ortaya çıkarıldı. Yapılan baskında, 21 şahıs gözaltına alınırken, 3 horoz ve 10 bin lira da ele geçirildi.

Horoz dövüştürerek kumar oynadıkları tespit edilen bu 21 kişiye, toplamda 194 bin 187 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, metruk binanın sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonu düzenleyen polis ekipleri, organizasyonu gerçekleştiren S.B. ve K.C. hakkında da "5199 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlattı.

Beykoz'da metruk bir binada horoz dövüşü yaptırdığı tespit eden 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza kesildi.