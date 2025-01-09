İstanbul'da Husumet Nedeniyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de husumetlileri tarafından vurulan İ.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:09
İstanbul'da Husumet Nedeniyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Şok Edici Olay

Sultangazi'de, husumetlileri tarafından silahla vurulan İ.B. hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde yaşandı ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kovalamaca Anları Güvenlik Kamerasında

İ.B., iş yerinden kahvaltı almak için çıktığında peşine husumetlileri düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında İ.B, bu kişilerden kaçmaya çalışırken silahla vuruldu.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yapılan inceleme sonucunda İ.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Polis ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, cumhuriyet savcısının gerekli incelemeleri yapmasının ardından İ.B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için polis tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde İ.B.'nin koşarak kaçtığı ve bir şüphelinin peşinden koştuğu anlar yakalandı.

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