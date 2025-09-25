İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulamasında 903 Kişi Gözaltına Alındı

Uygulama ve denetim detayları

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 903 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 23 Eylül Salı günü iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşama, saat 20.00-22.00 arasında sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi. Bu aşamada 212 noktada 1397 personel görev aldı. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlere yönelik denetim olarak yapıldı ve bu bölümde 1292 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında toplam 350 bin 785 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 461 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 903 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 15 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 40 fişek, 1104 gram uyuşturucu madde, 291 uyuşturucu hap ve uyuşturmaktan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 990 lira bulundu.

Ekipler ayrıca 322 umuma açık iş yeri denetledi; bir iş yeri ve Kabahatler Kanunu kapsamında 30 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde 43 bin 590 araç ve 662 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 2 bin 530 araç ve motosiklet ile 21 sürücü hakkında işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda toplam 1 milyon 85 bin 518 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.