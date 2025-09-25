İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulamasında 903 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul genelinde düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında 903 kişi gözaltına alındı; denetimler 23 Eylül'de iki aşamada yapıldı ve çok sayıda silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:03
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulamasında 903 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulamasında 903 Kişi Gözaltına Alındı

Uygulama ve denetim detayları

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 903 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 23 Eylül Salı günü iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşama, saat 20.00-22.00 arasında sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi. Bu aşamada 212 noktada 1397 personel görev aldı. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlere yönelik denetim olarak yapıldı ve bu bölümde 1292 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında toplam 350 bin 785 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 461 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 903 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 15 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 40 fişek, 1104 gram uyuşturucu madde, 291 uyuşturucu hap ve uyuşturmaktan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 990 lira bulundu.

Ekipler ayrıca 322 umuma açık iş yeri denetledi; bir iş yeri ve Kabahatler Kanunu kapsamında 30 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde 43 bin 590 araç ve 662 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 2 bin 530 araç ve motosiklet ile 21 sürücü hakkında işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda toplam 1 milyon 85 bin 518 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları